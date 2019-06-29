Пропозиція Росії щодо полонених українських моряків – пастка та образа правосуддя.

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що пропозиція РФ щодо передачі Україні полонених моряків, аби вони продовжили відбувати термін у в’язниці це – образа правосуддя.

За його словами, у Росії не було жодних підстав для того, аби затримувати моряків.

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Спецпредставник Держдепартаменту США вважає пропозицію Україні брати участь у кримінальному розслідуванні проти її моряків пасткою та образою ООН і суверенітету України.

Нагадаємо, 26 червня Росія заявила, що готова передати Україні моряків, якщо отримає гарантії, що їх судитимуть за російськими законами.

Джерело: Polygraph.info