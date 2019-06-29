PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пастка для України – Волкер про пропозицію РФ щодо полонених моряків

Пропозиція Росії щодо полонених українських моряків – пастка та образа правосуддя.

Пастка для України – Волкер про пропозицію РФ щодо полонених моряків

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що пропозиція РФ щодо передачі Україні полонених моряків, аби вони продовжили відбувати термін у в’язниці це – образа правосуддя.

За його словами, у Росії не було жодних підстав для того, аби затримувати моряків.

Читайте: Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН

Спецпредставник Держдепартаменту США вважає пропозицію Україні брати участь у кримінальному розслідуванні проти її моряків пасткою та образою ООН і суверенітету України.

Нагадаємо, 26 червня Росія заявила, що готова передати Україні моряків, якщо отримає гарантії, що їх судитимуть за російськими законами.

Джерело: Polygraph.info

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наступний крок – за Росією: Волкер про відведення сил на Донбасі
РФ зробила пропозицію щодо полонених моряків – реакція Києва
Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН
Росія висуне обвинувачення усім полоненим морякам до 9 липня – адвокат
Полонені моряки: чи виконає Росія рішення трибуналу і яке буде покарання за ігнорування
Javelin та антиснайперські системи – Волкер про пріоритетні поставки озброєння в Україну
США мають провести Україну в НАТО і надати їй зброю – слухання у Сенаті
Волкер одружився з грузинською журналісткою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка