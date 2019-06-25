В Кремле заявили, что ситуация с задержанием украинских моряков в Керченском проливе не распростаняется на полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не намерена предоставлять Международному трибуналу ООН по морскому праву какой-либо отчет к 25 июня.

По его словам, захват в плен украинских моряков в Керченском проливе “не является подсудным для этой судебной инстанции – в этом заключается позиция РФ”.

Более того, ранее стало известно, что следователи РФ собираются предъявить обвинение всем пленным украинским морякам до 9 июля 2019 года.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в результате атаки Керченском проливе.