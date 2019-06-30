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Факты / Украина

Эсминец ВМС США вошел в Черное море и идет к Одессе

Эсминец ВМС США направляется к Одессе для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море и идет к Одессе

Ракетный эсминец USS Carney в субботу, 29 июня, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

Американский военный корабль направляется к Одессе, куда прибудет в воскресенье. Эсминец примет участие в учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля у берегов Украины.

В США отмечают, что заход USS Carney в Чорное море имеет целью, кроме участи в учениях, также укрепление региональной стабильности на море.

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Эсминец ВМС США имеет на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Напомним, в феврале в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

Фото: Natohawks

Источник: Интерфакс-Украина

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