Эсминец ВМС США направляется к Одессе для участия в учениях Sea Breeze 2019.
Ракетный эсминец USS Carney в субботу, 29 июня, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.
Американский военный корабль направляется к Одессе, куда прибудет в воскресенье. Эсминец примет участие в учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля у берегов Украины.
В США отмечают, что заход USS Carney в Чорное море имеет целью, кроме участи в учениях, также укрепление региональной стабильности на море.
Читайте: Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи
Эсминец ВМС США имеет на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.
Напомним, в феврале в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.
Фото: Natohawks