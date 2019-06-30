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Факти / Україна

Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море і рухається до Одеси

Есмінець ВМС США прямує до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze 2019.

Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море і рухається до Одеси

Ракетний есмінець USS Carney в суботу, 29 червня, пройшовши протоку Босфор, увійшов до акваторії Чорного моря.

Американський військовий корабель прямує до Одеси, куди прибуде у неділю. Есмінець візьме участь у навчаннях Sea Breeze 2019, які розпочнуться 1 липня біля берегів України.

У США зазначають, що заходження USS Carney в Чорне море має на меті, крім участі у навчаннях, також зміцнення регіональної стабільності на морі.

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Есмінець ВМС США має на борту крилаті ракети Tomahawk із дальністю дії 1,6 тис. км.

Нагадаємо, у лютому в Одеський порт зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook.

Фото: Natohawks

Джерело: Інтерфакс-Україна

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