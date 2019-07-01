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Факты / Украина

ГПУ сообщила о подозрении главарю “ЛНР” Пасечнику

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении главарю “ЛНР” Леониду Пасечнику.

леонид пасечник

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура Луганской области сообщила о новом подозрении главарю “ЛНР” Леониду Пасечнику.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины.

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С 25 ноября 2017 года Пасечник занимает должность “и.о. главы Луганской народной республики”.

Его действия направленные на обеспечение функционирования системы “органов власти “ЛНР” и “народной милиции “ЛНР”.

Пасечник поддерживает оккупацию в Луганской области, возглавляя администрацию и помогает функционировать незаконным вооруженным формированиям.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля на Донбассе задержали боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Фото: Politeka.net

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