Прокуратура Луганської області повідомила про підозру ватажку “ЛНР” Леоніду Пасічнику.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що прокуратура Луганської області повідомила про нову підозру ватажку “ЛНР” Леоніду Пасічнику.

Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК України.

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З 25 листопада 2017 року Пасічник обіймає посаду “в. о. голови Луганської народної республіки”.

Його дії спрямовані на забезпечення функціонування системи “органів влади “ЛНР” і “народної міліції “ЛНР”.

Пасічник підтримує окупацію в Луганській області, очолюючи адміністрацію і допомагає функціонувати незаконним збройним формуванням.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці лютого на Донбасі затримали бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.

Фото: Politeka.net