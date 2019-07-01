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Факты / Украина

Разведение сил в Станице Луганской вселяет надежду – Зеленский

Владимир Зеленский надеется, что разведение сил в районе Станицы Луганской станет первым шагом к завершению горячей фазы войны на Донбассе.

Зеленський на передовій

Владимир Зеленский назвал разведение сил в районе Станицы Луганской первым шагом к достижению устойчивого перемирия на Донбассе.

Президент Украины уточнил, что процесс отвода войск стал возможным благодаря разблокировке Минских переговоров.

При этом Зеленский считает, что только через время можно будет судить о выполнении сторонами своих обязательств.

– Я не хочу обещать, что уже завтра будет мир, и мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась.

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Украинский лидер также призвал “не поддаваться на панику и провокации” вокруг разведения сил.

– Никакого предательства нет. Победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.

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