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Факти / Україна

Розведення сил у Станиці Луганській вселяє надію – Зеленський

Володимир Зеленський сподівається, що розведення сил у районі Станиці Луганської стане першим кроком до завершення гарячої фази війни на Донбасі.

Зеленський на передовій

Володимир Зеленський назвав розведення сил у районі Станиці Луганської першим кроком до досягнення стійкого перемир’я на Донбасі.

Президент України уточнив, що процес відведення військ став можливим завдяки розблокуванню Мінських переговорів.

При цьому Зеленський вважає, що тільки через час можна буде судити про виконання сторонами своїх зобов’язань.

– Я не хочу обіцяти, що вже завтра буде мир, і ми припинимо війну. Але мені здається, що тендітна надія на початок завершення гарячої фази війни з’явилася.

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Український лідер також закликав “не піддаватися на паніку і провокації” навколо розведення сил.

– Ніякого зрадництва немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає, але це, на мою думку, перший наш невеликий реальний успіх.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської на Донбасі.

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