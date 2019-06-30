Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.
30 июня СММ ОБСЄ получила сообщение от незаконных вооруженных формирований “ЛНР” о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
Днем ранее ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны о завершении разведения сил на согласованном участке.
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– На данный момент на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка, – говорится в отчете.
Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений, во время которого военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ Станица Луганская.
Источник: ОБСЕ