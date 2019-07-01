С 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений в высшие учебные заведения.

Вступительная кампания 2019 стартовала 1 июля. Это значит, что абитуриенты должны зарегистрировать личные электронные кабинеты и загрузить необходимые документы.

Для их создания необходимо перейти по этой ссылке.

Абитуриент должен указать адрес электронной почты, пароль для входа в кабинет, номер, пин-код и год получения сертификата ВНО, серию и номер документа о полном общем среднем образовании, а также средний балл аттестата.

После создания личного электронного кабинета поступающего через него будет открыта возможность подачи заявлений в высшие учебные заведения. При этом информацию в кабинете можно корректировать только для представления первого заявления.

Подача заявлений в вузы будет проходить с 10 до 22 июля.

Основные даты вступительной кампании 2019:

1 июля – начало регистрации е-кабинетов поступающих на основе полного общего среднего образования для дневной и заочной форм обучения;

10 июля – начало приема заявлений от поступающих на основе полного общего среднего образования на дневную и заочную формы обучения (кроме военных высших учебных заведений);

16 июля до 18.00 – завершение приема заявлений и документов от лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов;

22 июля до 18.00 – завершение приема документов от поступающих на дневную форму обучения по результатам ВНО.

Напомним, госзаказ в 2019 году составляет 182 тыс. 567 мест, из которых 161 тыс. 794 – на дневную форму обучения.

Фото: УЦОЯО