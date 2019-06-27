В 2019 году количество бюджетных мест для бакалавров увеличилось на 899.

В целом же Кабмин утвердил госзаказ в 2019 году на уровне 182 тыс. 567 мест, из которых 161 тыс. 794 – на дневную форму обучения.

Распределение бюджетных мест по образовательным уровням:

36 тыс. 732 – младший специалист (33,7 тыс. дневная форма);

79 тыс. 854 места – бакалавр (72,6 тыс. дневная форма);

55 тыс. 379 мест – магистр (45,6 тыс. дневная форма).

В Минобразования отмечают, что, формируя госзаказ, ориентировались на потребности рынка труда.

Читайте: Появился график дополнительной сессии ВНО

Сейчас востребованы инженерные специальности и естественно-математического направления, а также учителя.

– В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов, – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Наибольшие изменения в госзаказе этого года по образовательному уровню Магистр для поступающих на основе диплома бакалавра – количество мест сократилось на 11,0%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников ВУЗов, получивших степень бакалавра в 2019 году.

Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а закончилась 13 июня, тестированием по химии.

Фото: УЦОЯО