З 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв до вищих навчальних закладів.

Вступна кампанія 2019 року стартувала 1 липня. Це означає, що абітурієнти повинні зареєструвати особисті електронні кабінети та завантажити необхідні документи.

Для їх створення необхідно перейти за цим посиланням.

Абітурієнт має зазначити адресу електронної пошти, пароль для входу до кабінету, номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО, серію та номер документа про повну загальну середню освіту, а також середній бал атестата.

Після створення особистого електронного кабінету вступника через нього буде відкрита можливість подання заяв у заклади вищої освіти. При цьому інформацію у кабінеті можна коригувати лише до подання першої заяви.

Подання заяв до ВНЗ триватиме з 10 до 22 липня.

Основні дати вступної кампанії 2019:

1 липня – початок реєстрації е-кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти для денної та заочної форм навчання;

10 липня – початок прийому заяв від вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання (крім військових закладів вищої освіти);

16 липня до 18.00 – завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

22 липня до 18.00 – завершення прийому документів від вступників на денну форму навчання за результатами ЗНО.

Нагадаємо, держзамовлення у 2019 році становить 182 тис. 567 місць, з яких 161 тис. 794 – на денну форму навчання.

Фото: УЦОЯО