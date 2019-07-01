PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности – причина

Президент Владимир Зеленский направил письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности – причина

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

К ответственности Климкина планируют привлечь из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте российского Министерства иностранных дел касательно освобождения украинских моряков, а также об ответе Украины на нее.

Согласно 102 и 106 статей Конституции Украины, ответственность за международное направление несет глава государства и он определяет внешнюю политику страны.

Читайте: Увольнение Климкина рассмотрит комитет Рады – дата

Министерство иностранных дел должно было сообщить президенту о таком событии как нота российского МИД.

Богдан добавил, что предложенная РФ процедура возврата пленных моряков неприемлема для Украины. Однако во время переговоров можно было попытаться найти компромисс.

Напомним, Россия предложила передать Украине пленных моряков, если их продолжат судить по российским законам.

Источник: Администрация Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нескромный стал замглавой СБУ – указ
У Путина назвали условие для встречи с Зеленским
Климкин не будет ждать решения Рады и уходит в политический отпуск
Позолота и мебель из красного дерева. Как выглядит кабинет главы Офиса президента Богдана
Богдан предложил Донбассу региональный русский язык
Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк
Разведение сил в Станице Луганской вселяет надежду – Зеленский
Увольнение Климкина рассмотрит комитет Рады – дата
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка