Президент Владимир Зеленский направил письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

К ответственности Климкина планируют привлечь из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте российского Министерства иностранных дел касательно освобождения украинских моряков, а также об ответе Украины на нее.

Согласно 102 и 106 статей Конституции Украины, ответственность за международное направление несет глава государства и он определяет внешнюю политику страны.

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Министерство иностранных дел должно было сообщить президенту о таком событии как нота российского МИД.

Богдан добавил, что предложенная РФ процедура возврата пленных моряков неприемлема для Украины. Однако во время переговоров можно было попытаться найти компромисс.

Напомним, Россия предложила передать Украине пленных моряков, если их продолжат судить по российским законам.