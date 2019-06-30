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Факты / Украина

Увольнение Климкина рассмотрит комитет Рады – дата

В понедельник, 1 июля, комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина.

Клімкін

Увольнение Павла Климкина с должности главы МИД профильный комитет парламента рассмотрит 1 июля.

По словам народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, в понедельник также будет рассматриваться назначение на эту должность Вадима Пристайко.

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Кроме того, обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, в Верховной Раде еще 11 июня зарегистрирован проект постановления № 10381, которым предлагается уволить министра иностранных дел Павла Климкина.

Источник: Громадське

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