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Факти / Україна

Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності – причина

Президент Володимир Зеленський направив лист щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності – причина

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що глава держави Володимир Зеленський направив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману лист щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

До відповідальності Клімкіна планують притягнути через те, що МЗС не проінформувало президента про ноту російського Міністерства закордонних справ щодо звільнення українських моряків, а також про відповідь України на неї.

Відповідно до 102 і 106 статей Конституції України, відповідальність за міжнародний напрям несе глава держави і він визначає зовнішню політику країни.

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Тому Міністерство закордонних справ мало повідомити президенту про таку подію як нота російського МЗС.

Богдан додав, що запропонована РФ процедура повернення полонених моряків є неприйнятною для України. Проте під час переговорів можна було спробувати знайти компроміс.

Нагадаємо, Росія запропонувала передати Україні полонених моряків, якщо їх продовжать судити за російськими законами.

Джерело: Адміністрація Президента

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