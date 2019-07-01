Изменения с 1 июля 2019 года и в течение месяца в Украине принесут повышение соцвыплат, подорожание стоимости биометрических документов и изменения в медицинской сфере. Также украинцы будут избирать новый парламент.

Что изменится в Украине с 1 июля 2019 года и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы

Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.

Всю информацию по выборам в Верховную Раду онлайн можно прочитать на Фактах ICTV.

Социальная сфера

Соцпомощь

С 1 июля в Украине прожиточный минимум увеличится до 1936 грн против 1853 грн, которые были раньше. Вот как вырастут в связи с этим социальные выплаты:

Соцпомощь на одного человека в месяц составит:

для детей до 6 лет – 1699 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 2118 грн;

для трудоспособных лиц – 2007 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1564 грн.

Помощь малообеспеченным семьям определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом (но не более 75% прожиточного минимума):

для трудоспособных – 421,47 грн (против 403,41 ранее);

для нетрудоспособных и инвалидов – 1564 грн (1497);

для детей до 6 лет – 1444,15 грн (1382,1);

для детей 6-18 – 1800,3 грн (1722,95);

для детей 18-23 (при условии обучения) – 1705,95 грн (1632,85).

Минимальные декретные выплаты составят 501,75 грн.

Помощь лицам, которым исполнилось 63 года, но не достаточно стажа для выхода на пенсию вырастет до 1564 грн (ранее – 1497). Такую же помощь будут получать инвалиды I, II и III групп, а также – матери-героини.

Пенсии

С 1 июля вырастут пенсии в Украине – минимальная пенсия – до 1564 грн, а максимальная – до 15640 грн.

Тарифы

Бытовые клиенты Киевских энергетических услуг, у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше платить меньше за электроэнергию, потребляемую с 23.00 до 7.00.

На 1 июля 2019 в Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии. После запуска нового рынка в Украине исчезнут почти все тарифы, которые формируются регулятором. А вместо ГП Энергорынок появится оптовый рынок с несколькими игроками и новыми продуктами, цены на которые должны формироваться на рыночных условиях.

Курс доллара

В июле-августе будут прослеживаться определенные условия для незначительных колебаний курса доллара по отношению к гривне.

Об этом заявил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

В частности, на курс гривны будет влиять сезон отпусков и повышенный спрос населения на валюту.

Медицина

1 июля стартует второй этап медицинской реформы. Он предусматривает оплату за счет государства вторичной медицинской помощи – консультаций специалистов, анализов и исследований. С 1 июля в больницах должны оплачиваться 56 видов диагностических услуг.

Образование

1 июля стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения. Начинается регистрация электронных кабинетов, с помощью которых абитуриенты смогут подать необходимые документы. Подача заявлений документов начнется с 10 июля.

Читайте: Вступительная кампания 2019: как распределили бюджетные места

Путешествия

С 1 июля подорожают биометрические документы. Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карты) подорожает с 279 до 345 грн (за 20 дней) или с 366 до 471 грн (за 10 дней). Однако тем, кто получает паспорт впервые в жизни, карточки, как и раньше, будут выдавать бесплатно.

Стоимость оформления загранпаспорта повысят с 557,32 грн до 682 грн (20 дней) или 810,32 грн до 1034 грн (до 7 дней).

Также подорожает выдача временного или постоянного вида на проживание в Украине. В первом случае цена вырастет с 821 до 891 грн, а во втором – с 629 до 728 грн.

Почта

С 1 июля снизится порог налогообложения посылок из-за рубежа. Отныне, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Ранее порог составлял 150 евро.