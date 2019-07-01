Зміни з 1 липня 2019 року і протягом місяця в Україні принесуть підвищення соцвиплат, здорожчання вартості біометричних документів та зміни у медичній сфері. Також українці обиратимуть новий парламент.

Що зміниться в Україні з 1 липня 2019 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори

Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

Усю інформацію щодо виборів до Верховної Ради онлайн можна прочитати на Фактах ICTV.

Соціальна сфера

Соцдопомога

З 1 липня в Україні прожитковий мінімум збільшиться до 1936 грн проти 1853 грн, які були раніше. Ось як зростуть у зв’язку з цим соціальні виплати:

Соцдопомога на одну особу на місяць складе:

для дітей віком до 6 років − 1699 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років − 2118 грн;

для працездатних осіб – 2007 грн;

для осіб, які втратили працездатність − 1564 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75% прожиткового мінімуму):

для працездатних – 421,47 грн (проти 403,41 раніше);

для непрацездатних та інвалідів – 1564 грн (1497);

для дітей до 6 років – 1444,15 грн (1382,1);

для дітей 6-18 – 1800,3 грн (1722,95);

для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1705,95 грн (1632,85).

Мінімальні декретні виплати складуть 501,75 грн.

Допомога особам, яким виповнилося 63 роки, але не достатньо стажу для виходу на пенсію зросте до 1564 грн (раніше – 1497). Таку саму допомогу отримуватимуть інваліди І,ІІ і ІІІ груп, а також – матері-героїні.

Пенсії

З 1 липня зростуть пенсії в Україні – мінімальна пенсія – до 1564 грн, а максимальна – до 15640 грн.

Тарифи

Побутові клієнти Київських енергетичних послуг, у яких встановлені зонні лічильники, будуть і надалі сплачувати менше за електроенергію, що споживається з 23.00 до 7.00.

На 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку електроенергії. Після запуску нового ринку в Україні зникнуть майже всі тарифи, які формуються регулятором. А замість ДП Енергоринок з’явиться оптовий ринок з декількома гравцями і новими продуктами, ціни на які повинні формуватися на ринкових умовах.

Курс долара

У липні-серпні простежуватимуться певні умови для незначних коливань курсу долара по відношенню до гривні.

Про це заявив голова ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Зокрема, на курс гривні впливатиме сезон відпусток та підвищений попит населення на валюту.

Медицина

1 липня стартує другий етап медичної реформи. Він передбачає оплату за рахунок держави вторинної медичної допомоги — консультацій фахівців, аналізів і досліджень. З 1 липня у лікарнях мають оплачуватися 56 видів діагностичних послуг.

Освіта

1 липня стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Починається реєстрація електронних кабінетів, за допомогою яких абітурієнти зможуть подати необхідні документи. Подання заяв документів розпочнеться з 10 липня.

Читайте: Вступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця

Подорожі

З 1 липня здорожчають біометричні документи. Оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) здорожчає з 279 до 345 грн (за 20 днів) або з 366 до 471 грн (за 10 днів). Однак тим, хто отримує паспорт вперше в житті, картки, як і раніше, видаватимуть безкоштовно.

Вартість оформлення закордонного паспорта підвищать з 557,32 грн до 682 грн (20 днів) або з 810,32 грн до 1034 грн (до 7 днів).

Також здорожчає видача тимчасової або постійної посвідки на проживання в Україні. У першому випадку ціна виросте з 821 до 891 грн, а в другому — з 629 до 728 грн.

Пошта

З 1 липня знизиться поріг оподаткування посилок з-за кордону. Відтепер, якщо вартість товарів у посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов’язаний сплатити податок на додану вартість. Раніше поріг становив 150 євро.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.