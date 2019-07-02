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Факты / Украина / Политика

Гройсман предложил Коболеву вернуть 286 млн грн премии

Владимир Гройсман предложил главе Нафтогаза Андрею Коболеву вернуть 286 млн грн премии.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил главе Нафтогаза Андрею Коболеву вернуть 286 млн грн премии, которую он получил за 2018 год.

По словам Гройсмана, Украина не получила денег после победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже против Газпрома.

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– Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 млн грн, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже раздерибанили сотни миллионов гривен, – сказал он.

Премьер отметил, что Кабинет министров трижды обязывал Нафтогаз  снизить цену на газ для населения, хотя компания должна была самостоятельно это делать.

– Что касается вообще Нафтогаза, то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути, – сказал он.

Напомним, Андрей Коболев в интервью Фактам ICTV рассказал, как теперь устанавливается цена на газ, какие преимущества у новой системы и какие вызовы стоят перед Нафтогазом этим летом.

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