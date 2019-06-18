Цены на газ с июня снизятся. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV глава Нафтогаза Андрей Коболев рассказал о новых тарифах, преимуществах обновленной формулы расчета и подготовке к зимнему периоду.

Тарифы на газ для населения снизятся уже в июне.

Кабинет министров изменил формулу расчета цены топлива, которое Нафтогаз продает населению и КП Теплокоммунэнерго. Теперь цена будет зависеть от четырех факторов:

средней стоимости импортного газа;

цены на Украинской энергетической бирже;

средней цены для промышленных потребителей;

предельной цены по постановлению правительства.

По новому механизму будут выбирать одну из них, а именно – самую низкую. Предварительные данные свидетельствуют: газ для украинцев подешевеет примерно на 50 копеек за кубометр. В зависимости от региона он будет стоить в пределах 7,5 грн.

Председатель НАК Нафтогаз Андрей Коболев в интервью журналисту Фактов ICTV Алексею Савицкому объяснил, как теперь устанавливается цена на газ, какие преимущества у новой системы, как изменятся тарифы на газ в июне и какие вызовы стоят перед Нафтогазом этим летом.

Далее – прямая речь.

Что предусматривает новая формула, принятая постановлением Кабмина

Весной этого года НАК Нафтогаз понял, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке, где мы являемся одним из крупнейших импортеров.

Мы предложили правительству изменить подход в формировании цен на газ и перейти на рыночное ценообразование.

Понимая, что этот вопрос связан с переговорами с МВФ, наша команда их провела и согласовала такой подход, потому что несправедливо оставлять регулируемую цену, когда рыночная падает ниже.

Правительство обязало нас через механизм ПСО выбрать наименьшее значение из четырех. Мы проанализировали значение всех четырех показателей – по данным Министерства экономики, Украинской биржи, цену предыдущего месяца для промышленности НАК Нафтогаз и предельную цену по постановлению правительства. По новому механизму мы должны выбрать наименьшую.

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Самой низкой в ​​этом году была цена, которая формировалась на Украинской энергетической бирже.

Что будет с ценой

Цены за предыдущий месяц, согласно постановлению правительства, будут известны НАК Нафтогаз и всему рынку только в конце этого месяца. Чтобы понять, какой была средняя цена на бирже, необходимо, чтобы биржа отторговала каждый день предыдущего месяца, и затем рассчитать среднюю цену.

Соответственно, план НАК Нафтогаз довольно прост.

В контрактах с посредниками, которые продают газ населению, мы заложим формулу.

И на 20 число предыдущего месяца, как того требуют правила, эта цена еще не будет известна. Она станет известна на первое число месяца поставки. Как только она будет известна, НАК Нафтогаз будет ее публиковать.

Новая цена на газ

Новая цена на газ в июне месяце будет окончательно известна после того, как мы получим третью цифру, до сих пор не опубликованную Министерством экономики.

Сейчас наименьшей является цифра, которая сложилась на Украинской энергетической бирже. Я думаю, что именно она и останется индикативной для июня.

Максимальная цена в Николаевской области, где поставляет газ Николаевгаз. По сравнению с предыдущей ценой в 8 432 грн, она уменьшится до 7 897 грн. В самом дешевом регионе, Киевском, цена с 7 810 грн в мае уменьшится до 7 274 грн в июне.

Преимущества нового ценообразования

С точки зрения конечного потребителя, мы считаем, что новый механизм демонстрирует, в чем преимущество открытого рынка. Цена реально меняется параллельно с импортным паритетом.

Она позволяет потребителю получать честную цену.

Мы надеемся, что в ближайший период времени правительство также согласится рассмотреть наше предложение о полной отмене регулирования цены газа, что позволит конечному потребителю увидеть новых поставщиков.

Ожидать ли роста цен на газ

Рост цены не предвидится. До конца года есть зафиксированная максимальная цена. Выше она подняться не может.

Такое теоретически может произойти в январе следующего года. Согласно договоренностям между правительством и МВФ, с января следующего года цена даже по регулируемому механизму ПСО полностью должна соответствовать рыночной. Там уже не будет никакого ограничения.

Нужно увеличить импорт газа

В НАК Нафтогаз мы понимаем, что сейчас есть возможность для всех потребителей воспользоваться низкой летней цене. Для этого нужно, чтобы у нас как у государственной компании, которая формирует ресурс для конечного потребителя – таких категорий, как население и тепловики, была способность максимизировать импорт газа в Украину этим летом.

Это нам нужно для достижения двух задач. Во-первых, удержание цен в зимний период на более или менее стабильном уровне, смешивая летний ресурс, который сейчас очень дешевый, с той ценой, которая будет зимой.

Во-вторых, обеспечить прохождение следующей зимы, несмотря на ожидаемое полное прерывание транзита газа по территории Украины со стороны Российской Федерации.

О финансовых возможностях Нафтогаза

Важно, чтобы финансовые возможности НАК Нафтогаз Украины позволяли нам это сделать.

В чем сейчас наши главные проблемы? Во-первых, группа Нафтогаз имеет наименьший кредитный портфель с момента, когда я был назначен на эту должность. Он был уменьшен в разы. В прошлом и в этом году мы погасили окончательно большие гарантированные государством кредиты.

В дополнение к этому, правительство определило, что в июне мы должны выплатить очень высокие дивиденды.

90% – это рекордный уровень для любой нефтегазовой компании, которая должна инвестировать в развитие, в поставки газа, получить оборотный капитал.

Все это на фоне того, что через существующее регулирование и через тот дисбаланс, который есть на рынке природного газа, долги потребителя перед НАК Нафтогаз Украины достигают миллиардов долларов.

Подготовка к зимнему сезону

Наши возможности ограничены. Понимая этот факт, я обратился к президенту Украины с предложением провести совещание в формате СНБО, на котором обсудить этот вопрос.

Это совещание состоялось примерно две недели назад. По его результатам мы ожидаем формализацию этого решения.

На нем обсуждалось, что правительство должно воспользоваться той возможностью, которая есть в государственном бюджете Украины, и поддержать НАК Нафтогаз Украины государственной гарантией для того, чтобы мы смогли привлечь на внешнем рынке достаточный объем средств.

В госбюджете есть возможность воспользоваться гарантией в размере 27 млрд грн.

Мы надеемся, что эта гарантия позволит нам успешно подготовиться к следующему зимнему периоду, что означает накопить в подземном хранилище примерно 20 млрд кубических метров газа.

Тогда даже при полном отключении со стороны Газпрома мы уверенно будем смотреть в будущее и сможем пройти зимний период без ограничений.