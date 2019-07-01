Вице-премьер-министр Украины и руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион заявил об успешном внедрении рынка электроэнергии в Украине.

Вице-премьер-министр Украины, руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион проинформировал об успешном старте ключевой энергореформы.

– Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке “на сутки вперед”. Поздравляю команду ГП Оператор рынка, НЭК Укрэнерго, Ощадбанк, Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы, – написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Кистион отдельно отметил, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

– Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 грн за кВт , – подчеркнул он.

На новом биржевом сегменте оптового рынка э/э в воскресенье состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки в Киеве. На торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток.

Как сообщается на сайте госпредприятия Оператор рынка, отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне Объединенная энергосистема Украины продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1 594,188 грн за МВт-ч.

Госпредприятие Оператор рынка опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемые с 1 июля сегменты новой модели оптового рынка э/э – рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) – 2 048,23 грн за МВт (без НДС).

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На июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона о рынке электроэнергии, принятого в апреле 2017 года.

Предполагается переход от работы по модели “единого покупателя” к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будет рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы).

Введение нового конкурентного рынка электроэнергии является честью международных обязательств Украины по имплементации положений Третьего энергопакета Евросюза.

Напомним, Международная организация USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме.