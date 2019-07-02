На территории терминала D международного аэропорта Борисполь открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil, который круглосуточно принимает туристов.

Капсульный хостел GettSleep Boryspil расположен на территории терминала D международного аэропорта Борисполь.

Цены стартуют от 370 грн за одноместный номер-капсулу (размещение на три часа). За 3 часа пребывания в капсуле для двоих придется заплатить 550 грн, за шесть часов – 730 грн.

Максимальная стоимость (12 часов пребывания в двойной капсуле) – 930 грн.

Работники круглосуточной стойки регистрации говорят на английском, украинском и русском языках.

В хостеле запрещено курить. Здесь есть душевые кабинки, шкафы для хранения мелких вещей, а также багажа, возможность подзарядить гаджеты.

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Принять душ и зарядить телефон: в Борисполе заработал капсульный хостел / 6 фотографий

Напомним, 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Источник: booking.com.