11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Почти 3 млн украинцев воспользовались безвизом с ЕС в течение двух лет.

– 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза, – уточняют в Госпогранслужбе.

За это время больше всего украинцев пересекли границу с Польшей – свыше 1 млн, на втором и третьем местах по популярности участки границы с Венгрией и Румынией – 350 тыс. и 245 тыс., соответственно. Еще около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.

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В Госпогранслужбе также отмечают, что за второй год безвиза зафиксировано 2,35 млн поездок, что в 4,2 раза больше, чем за первый год (560 тыс. человек).

Напомним, Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для украинцев 11 мая 2017 года. Через месяц, 11 июня, безвизовый режим заработал.

Граждане Украины могут без виз ездить в 30 стран Европы и Шенгенской зоны (кроме Соединенного Королевства и Ирландии).

Кстати, ЕС вводит онлайн-регистрацию для безвизовых путешествий.

Инфографика: ГПСУ