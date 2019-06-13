Цього року більше 3 мільйонів українців полетять нерегулярними чартерними рейсами за кордон, і ця цифра щороку зростає більше ніж на 20%. Вітчизняні авіаперевізники просто не встигають за потребами пасажирів і літаків на всіх може просто не вистачити.

Найбільше ризикують цьогоріч любителі спекотного Єгипту, Туреччини, Тунісу та Чорногорії. Тури до цих країн стартують від $300, а тому попит лише зростає.

Український ринок чартерних авіаперевезень – майже 3 мільярди гривень на рік. Цей ласий шматок ділять між собою компанії з невеликим авіапарком. Через що інколи виникають проблеми.

Минулого року посипався розклад двох вітчизняних компаній Anda Air та Yan Air. Підсумок літа – майже 100 рейсів скасовано.



Чи варто цього літа чекати на подібну ситуацію? Експерти кажуть, ризик великий.

Якщо пильніше придивитися до авіапарку чартерних перевізників, може й літати не захочеться. Середній вік літаків перевалює за чверть століття.

Серед рекордсменів – американський літак McDonnell Douglas авіакомпанії Anda Air. Йому вже більше 30 років. Ще двом лайнерам по 25 і 22 роки. Подібна ситуація й в інших авіаперевізників.

У вітчизняному авіапарку є літаки з Афганістану, Еритреї та Буркіна-Фасо. Тобто країн, де не надто висока культура технічного обслуговування.

Продають такі музейні експонати за кілька мільйонів доларів. Логіка зрозуміла – нові коштують десятки мільйонів. Та поважний вік літака – сам по собі факт не загрозливий. Хороша машина може літати довго, якщо справно доглядати за нею.

За інсайдерською інформацією журналістів Фактів тижня, власники компаній економлять на запчастинах. Замість нових оригінальних шукають подешевше.

– Встановлюють не сертифіковані запчастини. Якщо після серйозної катастрофи запчастину викидають на ринок і її купують – то так, тоді існує реальна загроза безпеці польотів.

Економія в невеликих компаніях, кажуть експерти – тотальна. Повністю несправний літак, звісно, ніхто не випустить з вітчизняних аеропортів. Але є нюанси.

Економлять не тільки на ремонті, а й на персоналі. Про це пілот Владислав Петренко знає не з чуток. Каже, літати просто нікому. Компанії часто затримують зарплату. Та й її рівень значно менший, ніж в закордонних компаніях, а умови праці гірші. Тому недобросовісні оператори часто беруть новачків, або ж тих, хто як то кажуть, проштрафився на попередній роботі.

Проблеми виникають і тоді, коли компанії беруть на себе нереальні зобов’язання щодо кількості польотів, аби добряче заробити за сезон, який триває недовго. Або ж на них тиснуть замовники – турфірми.

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Сезон тільки почався, а Україну вже накрила хвиля скасованих рейсів. Минулого тижня десятки туристів застрягли в аеропортах Кіпру, Туреччини та Єгипту. Загалом затримали вильоти 11 літаків.

Якщо ж пасажир скасованого чартерного рейсу вирішить подати до суду, то шансів виграти у нього – обмаль. Українське законодавство – на боці авіаперевізника.

До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартує рейс Київ – Ніцца.

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