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Факты / Украина

Россия блокирует “хлебное перемирие” и обмен пленными на Донбассе

В Минске безрезультатно завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Війна на Донбасі

На заседании ТКГ в Минске 2 июля не удалось достичь никакого прогресса – ни о введении “хлебного перемирия”, ни об освобождении пленных.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер пояснила, что прогресс невозможен из-за позиции РФ.

– Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате “всех установленных на всех установленных”, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается, – пояснила она.

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Олифер также сообщила, что стороны договорились о дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.

По ее словам, в течение недели согласуют график сноса этих сооружений, он должен согласовать СММ ОБСЕ.

Следующая встреча ТКГ в Минске запланирована на 17 июля.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.

Источник: Дарка Оліфер

ФотоООС

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