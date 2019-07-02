В Минске безрезультатно завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
На заседании ТКГ в Минске 2 июля не удалось достичь никакого прогресса – ни о введении “хлебного перемирия”, ни об освобождении пленных.
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер пояснила, что прогресс невозможен из-за позиции РФ.
– Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате “всех установленных на всех установленных”, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается, – пояснила она.
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Олифер также сообщила, что стороны договорились о дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.
По ее словам, в течение недели согласуют график сноса этих сооружений, он должен согласовать СММ ОБСЕ.
Следующая встреча ТКГ в Минске запланирована на 17 июля.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе.
Источник: Дарка Оліфер
Фото: ООС