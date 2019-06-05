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ТКГ по Донбассу возобновила работу в Минске

В Минске возобновила работу трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Официальный Киев в ней снова представляет второй президент Украины Леонид Кучма, который в октябре объявил о выходе из Минского процесса. Но 3 июня он принял предложение Владимира Зеленского вновь возглавить украинскую делегацию в белорусской столице.

Накануне заседания трехсторонней группы Леонид Кучма встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Лукашенко отметил, что белорусы довольны возвращением Леонида Кучмы к активной работе в Минске.

Читайте: Переговоры в Минске: Кучма объяснил, почему вернулся

Второй Президент назвал трехстороннюю контактную группу с участием Украины России и ОБСЕ главным переговорной площадкой по Донбасса.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что территорией Украины в Минске торговать никто не собирается.

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