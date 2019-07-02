Украинцев призвали выйти на Майдан независимости из-за регистрации пророссийских кандидатов в народных депутаты.

Украинский волонтер Роман Синицын призвал украинцев выйти в 20.00 на Майдан независимости из-за регистрации кандидатами в народные депутаты блогера Анатолия Шария и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

По словам волонтера, Клюева и Шария зарегистрировали незаконно, потому что они не проживали последние пять лет в Украине.

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– В это время из тюрем выпускают террористов и убийц небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь, – написал он.

Напомним, 2 июля во время своего заседания Центризбирком зарегистрировал бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.