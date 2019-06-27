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Факты / Украина / Политика

ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных парлментських выборах.

ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 в голубовато-сером цвете.

Бюллетеней изготовлено на 0,5% больше, чем есть потенциальных избирателей. ЦИК утвердила форму и тексты бюллетеней для голосования в 199 одномандатных избирательных округах.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в ОИО, избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам, а именно:

  • до 6 кандидатов – размером 200 х 200 мм;
  • до 11 кандидатов – размером 200 х 300 мм;
  • до 18 кандидатов – размером 200 х 400 мм;
  • до 33 кандидатов – размером 200 х 600 мм;
  • до 50 кандидатов – размером 200 х 800 мм.

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В бюллетене для голосования в ОВО, в частности порядок фамилий будет идти по алфавиту. В случае абсолютно идентичных личных данных, кантидатив разместят в порядке возрастания дат рождения подходящих кандидатов.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.

Источник: ЦИК

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