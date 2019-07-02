Ликвидированная Украинская православная церковь Киевского патриархата пытается через суд отменить приказ Минкульта о прекращении действия регистрации устава религиозной оргазации.

Окружной админсуд Киева получил иск от УПЦ КП к Министерству культуры Украины.

В заявлении истец просит суд отменить приказ Минкульта от 30 января 2019 года в части, где указано, “что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП, а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП”.

– В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства об уставах УПЦ КП, – говорится в сообщении.

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Суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Кстати, ранее Окружной административный суд Киева открыл производство о незаконности регистрации Православной церкви Украины по иску УПЦ Московского патриархата.

Напомним, 24 июня Синод ПЦУ оставил почетного патриарха Филарета в составе церкви, но запретил ему управлять епархией.

Источник: Окружний адмінсуд Києва

Фото: Патріарх Філарет