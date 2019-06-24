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Факты / Украина / Общество

Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией

Синод ПЦУ оставил почетного патриарха Филарета в составе церкви, но запретил ему управлять епархией. Этим решением ПЦУ подчинила себе все церкви.

Патріарх Філарет

По результатам заседания Синода, который рассмотрел “восстановление” Филаретом Киевского патриархата принято решение лишить его права управлять церковью.

– Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной Церковью, констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, – говорится в сообщении.

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Принято решение подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря находились в составе УПЦ КП и согласно решению Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного собора есть в составе ПЦУ.

Напомним, патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.

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