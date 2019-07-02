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Факты / Украина

Отставка Климкина: кто станет и. о. министра иностранных дел

После отставки министра иностранных дел Павла Климкина его обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уйдет в политический отпуск с 3 июля и надеется, что после этого его обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.

Он планирует уйти 3 июля, поскольку еще остались несколько дел, которые нужно завершить.

– Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности, – сказал Климкин.

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Комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Климкина об отставке и назначение нового министра иностранных дел Вадима Пристайко 9 июля.

К слову, президент Владимир Зеленский хочет привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности.

Источник: Українські новини

Фото: Dreamstime

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