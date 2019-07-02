После отставки министра иностранных дел Павла Климкина его обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уйдет в политический отпуск с 3 июля и надеется, что после этого его обязанности будет исполнять Елена Зеркаль.
Он планирует уйти 3 июля, поскольку еще остались несколько дел, которые нужно завершить.
– Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности, – сказал Климкин.
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Комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Климкина об отставке и назначение нового министра иностранных дел Вадима Пристайко 9 июля.
К слову, президент Владимир Зеленский хочет привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности.