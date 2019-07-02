PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Відставка Клімкіна: хто стане в. о. міністра закордонних справ

Після відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна його обов’язки виконуватиме Олена Зеркаль.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що піде у політичну відпустку з 3 липня і сподівається, що після цього його обов’язки виконуватиме Олена Зеркаль.

Він планує піти 3 липня, оскільки ще залишилися кілька справ, які потрібно завершити.

– Далі буде Олена Зеркаль, поки тимчасовим виконувачем обов’язків, – сказав Клімкін.

Читайте: Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку

Комітет Верховної Ради розгляне заяву Клімкіна про відставку і призначення нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка 9 липня.

До слова, президент Володимир Зеленський хоче притягнути міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку
Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності – причина
Звільнення Клімкіна розгляне комітет Ради – дата
Клімкін закликає Раду відкликати спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні
Україна відкликає посла при Раді Європи – Клімкін
Україна готує стратегії тиску на РФ на міжнародних майданчиках
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка