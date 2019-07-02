Після відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна його обов’язки виконуватиме Олена Зеркаль.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що піде у політичну відпустку з 3 липня і сподівається, що після цього його обов’язки виконуватиме Олена Зеркаль.

Він планує піти 3 липня, оскільки ще залишилися кілька справ, які потрібно завершити.

– Далі буде Олена Зеркаль, поки тимчасовим виконувачем обов’язків, – сказав Клімкін.

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Комітет Верховної Ради розгляне заяву Клімкіна про відставку і призначення нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка 9 липня.

До слова, президент Володимир Зеленський хоче притягнути міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.