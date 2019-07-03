Комитет Рады рекомендует нардепам принять законопроект, который ужесточит ответственность за половые преступления против детей.

Верховной Раде рекомендуют создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и ужесточить ответственность за эти преступления.

Такое решение принял парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на счет законопроекта №6607.

Согласно проекту закона, информация из реестра будет доступна правоохранительным органам и Минюсту. Также доступ к ней будут иметь руководители детских учреждений.

Кроме того, предлагается осуществлять химическую кастрацию лицам, совершившим особо тяжкое половое преступление против ребенка, или имеют диагноз – педофилия.

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Кастрировать педофилов, по замыслу авторов закона, будут при помощи “введения медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени”.

К слову, законопроект рассмотрели после того, как петиция о защите детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения ее в парламенте.