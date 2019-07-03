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Факты / Украина

Комитет Рады рекомендует проголосовать за химическую кастрацию

Комитет Рады рекомендует нардепам принять законопроект, который ужесточит ответственность за половые преступления против детей.

Комитет Рады рекомендует проголосовать за химическую кастрацию

Верховной Раде рекомендуют создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и ужесточить ответственность за эти преступления.

Такое решение принял парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на счет законопроекта №6607.

Согласно проекту закона, информация из реестра будет доступна правоохранительным органам и Минюсту. Также доступ к ней будут иметь руководители детских учреждений.

Кроме того, предлагается осуществлять химическую кастрацию лицам, совершившим особо тяжкое половое преступление против ребенка, или имеют диагноз – педофилия.

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Кастрировать педофилов, по замыслу авторов закона, будут при помощи “введения медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени”.

К слову, законопроект рассмотрели после того, как петиция о защите детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения ее в парламенте.

Источник: Нацполиция

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