Нацполиция выступает за то, чтобы ужесточить наказание для людей, которые совершали преступления сексуального характера против детей.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что Украина должна усилить наказание за преступления сексуального характера, которые совершались против детей.

Князев обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть проект закона №6607, которым создается открытый реестр педофилов.

По его словам, повышенное внимание к таким лицам предотвращает совершение ими преступлений.

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Глава Нацполиции добавил, что в Киеве нашли тело мальчика в воде и задержали подозреваемого в убийстве.

– К сожалению, в этом году более 50 детей убито. И вопрос как защитить наших детей – стоит перед нами всеми. Нацполиция была одним из инициаторов подачи петиции об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду, – подытожил Князев.

К слову, в Умане на 15-летнюю девушку на улице напал мужчина и изнасиловал ее.