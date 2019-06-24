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Факты / Украина

Уже 50 убитых детей – Князев просит ужесточить наказание за педофилию

Нацполиция выступает за то, чтобы ужесточить наказание для людей, которые совершали преступления сексуального характера против детей.

Уже 50 убитых детей – Князев просит ужесточить наказание за педофилию

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что Украина должна усилить наказание за преступления сексуального характера, которые совершались против детей.

Князев обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть проект закона №6607, которым создается открытый реестр педофилов.

По его словам, повышенное внимание к таким лицам предотвращает совершение ими преступлений.

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Глава Нацполиции добавил, что в Киеве нашли тело мальчика в воде и задержали подозреваемого в убийстве.

– К сожалению, в этом году более 50 детей убито. И вопрос как защитить наших детей – стоит перед нами всеми. Нацполиция была одним из инициаторов подачи петиции об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду, – подытожил Князев.

К слову, в Умане на 15-летнюю девушку на улице напал мужчина и изнасиловал ее.

Источник: Нацполиция

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