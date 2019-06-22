Зарегистрированная на сайте Верховной Рады петиция Защита детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. необходимых голосов.

Петиция Защита детей от сексуального насилия набрала 25 тыс. голосов, которые необходимы для рассмотрения ее в парламенте.

Инициатива была зарегистрирована 27 мая.

В петиции говорится о необходимости принятия законопроекта № 6607, который предусматривает введение химической кастрации за педофилию.

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Это означает, что в организм временно вводят препараты, снижающие половое влечение.

Также среди нововведений в проекте требуют ужесточить ответственности за сексуальное насилие в отношении детей и создать реестр лиц, совершивших половые преступления.

Реестр поможет избежать допуска таких людей к работе в детских учреждениях.

Напомним, в Черниговской области задержали педофила, который цеплялся к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.