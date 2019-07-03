В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет мата.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона О противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Его инициатором является Ольга Богомолец.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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Главным комитетом, который рассматривает проект, является комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

Напомним, в Украине с 3 июня официально начала действовать новая редакция украинского правописания.