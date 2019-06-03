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Факты / Украина / Общество

Новая редакция украинского правописания вступила в силу

3 июня в Украине официально начала действовать новая редакция украинского правописания.

Новая редакция украинского правописания вступила в силу

Последняя редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня 2019 года с момента публикации на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

Рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Читайте: Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Сейчас разрабатывается план введения новой редакции украинского правописания в образовательный процесс.

Ранее мы писали, что предлагает новая редакция украинского правописания.

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