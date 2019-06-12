В переходный период учреждения сами будут решать использовать ли новые нормы правописания.

В Министерстве образования и науки заявили, что учреждения должны самостоятельно принимать решение об использовании нового правописания в переходный период.

– С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию, – сообщили в Министерстве.

План имплементации нового правописания все еще находится в разработке и будет представлен не раньше сентября этого года.

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В МОН добавили, что программу имплементации правописания должны согласовать с большим количеством сторон и она должна охватывать много вопросов.

К слову, заместитель министра образования и науки Максим Стриха заявил, что переходный период для нового правописания продлится пять лет.