Канада выделит более $45 млн на поддержку Украины, из них $25 млн – на реформы.

Правительство Канады приняло решение о выделении Украине более $45 млн. Из них $25 млн будет предоставлено для реализации инклюзивных и гендерно реагирующих реформ.

Канада также принимает конкретные меры против продолжения российской агрессии в Украине. Поэтому осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам в регионе Донбасса.

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Учитывая это, Канада со своей стороны сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для въезда на ее территорию.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Канада может усилить санкции против России.

Источник: Пресс-служба правительства Канады