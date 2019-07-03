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Факты / Украина

Канада может усилить санкции против России – Трюдо

Канада готова усилить санкции против России из-за российской агрессии в Украине.

Джастін Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова расширить антироссийские санкции из-за нарушения РФ международного законодательства и агрессии в Украине.

Трюдо считает, что сейчас является очень важным то, чтобы Россия продемонстрировала позитивные действия.

– Мы и в дальнейшем будем твердо стоять на стороне Украины, в том числе налагая санкции на российских чиновников. Мы всегда будем делать это, поскольку являемся друзьями Украины, – сказал премьер-министр Канады.

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По его словам, у Канады один из самых больших перечней санкций против РФ и введение новых ограничений согласовывается с международными партнерами.

К слову, 27 июня Совет ЕС принял решение о продлении санкций против России до 31 января 2020 года.

Источник: Укринформ

Фото: Администрация Президента

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