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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар подешевеет до 25,5 грн – прогноз банкиров

Курс гривны продолжит укрепляться в июле, но осенью украинская валюта начнет падение.

Доллар подешевеет до 25,5 грн – прогноз банкиров

Курс доллара в Украине продолжит падать в краткосрочном периоде, но в сентябре наоборот начнет укрепляться.

Такое мнение высказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его прогнозу, в скором времени цена доллара может упасть до 25,5 грн. Позитивными факторами для укрепления украинской валюты эксперт называет массированные продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ и сезонные продажи крупными экспортерами валютной выручки от реализации нового урожая.

Также Ребрик считает, что внеочередные парламентские выборы не повлияют негативно на курс гривны.

В свою очередь директор казначейства банка Кредит Днепр прогнозирует, что в июле можно будет увидеть курс 25,9-26,4 грн/$1.

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Противоположное мнение высказал глава правления Пиреус Банка Сергей Наумов. Банкир не исключает, что курс гривны в июле начнет падать.

– Такой сценарий вполне вероятен. Ожидания падения гривни в июле могут такое падение и спровоцировать. На курс гривни также может влиять ситуация, которая сложится после парламентских выборов, связанная с формированием нового правительства, и, как следствие, новой экономической политики, – сказал он.

Как сообщалось, Нацбанк установил курс гривны к доллару на уровне менее 26 грн, чего не происходило с 13 апреля 2018 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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