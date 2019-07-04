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Факты / Украина

Дожди и +25: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В выходные, 6 и 7 июля, на Ивана Купала, синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины.

погода

В субботу, 6 июля, сухая погода ожидается только на севере, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории – дожди грозы.

Температура воздуха на юге +29, на востоке +25, в центральных, северных и западных регионах – до +24.

В Киеве сухо, ночью 12-14, а днем ​​23-25 ​​выше нуля.

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В воскресенье, 7 июля, зона дождей сместится на север, сухую солнечную погоду синоптики прогнозируют лишь в восточных и южных областях.

На юге +31, на востоке +29, в центре +28, на севере и западе +25.

В столице дождь, ночью 13-15, днем ​​до 25 градусов тепла.

К слову, погода в июле будет жаркой – стоит ожидать температуры воздуха на уровне около +30.

Источник: Укргидрометцентр

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