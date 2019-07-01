В июле украинцев ждет жаркая погода, температура будет держаться на уровне +30 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле будет на уровне 20-24,5° тепла, в горных районах 16-17°. Это на 1,1-2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195 мм.

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Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что первая половина июля будет очень жаркой, похолодание придет 18-20 июля. Столбики термометров опустятся до 19-24 градусов, ночью – до 14-18 градусов.

Его принесут дожди с грозами, однако оно будет кратковременным. Уже с 22 июля вернется жара, 30-35 градусов продержится до конца месяца.

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