Суд обязал Центральную избирательную комиссию провести дополнительную жеребьевку партий на выборы в Раду.

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК провести дополнительную жеребьевку партий.

– На сегодняшний день напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов, – заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

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Она добавила, что ЦИК будет обжаловать это решение.

Ранее Факты ICTV писали, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.