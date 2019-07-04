ЦВК проведе додаткове жеребкування партій через рішення суду
Суд зобов’язав Центральну виборчу комісію провести додаткове жеребкування партій на вибори в Раду.
Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК провести додаткове жеребкування партій.
– На сьогоднішній день надруковано фактично 5 млн 200 бюлетенів. Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів, – заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.