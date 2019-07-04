Жители Троещины подали 10 тыс. подписей в КГГА с требованием запретить строительство мусороперерабатывающего завода на территории Деснянского района.

Сегодня в КГГА подали 10 тыс. подписей жителей Троещины относительно требования запрета строительства мусороперерабатывающего/мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе. Об этом написал народный депутат Борислав Береза ​​на своей странице в Facebook.

Политик отмечает, что в Деснянском районе возле ТЭЦ-6 городскими властями отведено два земельных участка: кадастровый № 8000000000:62:076:0029 и № 8000000000:62:076:0022 для строительства мусоросжигательного завода. Второй участок отведен для мусорного полигона.

– После петиции 2016 года, которую подали киевляне относительно требования запрета строительства завода в Деснянском районе, была создана рабочая группа при КГГА, которая должна была решить вопрос – строить или не строить завод на Троещине. Вопрос был отсрочен, но не решен. При этом намерения были очевидны – в бюджете г. Киева на проектную документацию мусороперерабатывающего комплекса в Деснянском районе было выделено в 2017 году – 3,6 млн грн, в 2018 году – 1 млн грн. Весной 2019 года каждая киевская семья в почтовый ящик получила карту Плана перспективного развития Киева на 2019-2021 годы, в которой указано строительство мусороперерабатывающего комплекса возле ТЭЦ-6. Мэр Виталий Кличко распоряжением № 454 от 18.03.2019 года этот План утвердил. Потенциальная угроза стала реальной, – отмечает он.

По мнению народного депутата, Деснянский район страдает от транспортной проблемы – метро отсутствует, а единственный Северный мост не способен обеспечить нормальное сообщение с центральной частью города. Но вместо решения этих проблем городские власти решили строить мусороперерабатывающий комплекс.

– Волонтеры собрали более 10 тыс. подписей против строительства мусороперерабатывающего/мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе! И только после этого чиновники КГГА через СМИ и своих представителей в районе начали опровергать свои намерения по строительству мусорного завода. Мол, это все политические инсинуации. Но нам не нужны публичные заявления. История с незаконными застройками показывает, что они ничего не стоят, а работают только перед выборами, чтобы успокоить общественность. Нам нужны документальные подтверждения! А подтверждение изменению намерений КГГА – решение Киевсовета о запрете строительства мусорного завода и изменение целевого назначения земельных участков в Деснянском районе, – утверждает Береза.

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Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2016-2020 годы предусматривала строительство комплекса по сортировке/переработке ТБО, образующихся на левом берегу Киева за счет инвестиционных средств.

По данным КГГА, заседание конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по переработке (обработке) и захоронению бытовых отходов, которые образуются на территории Киева, прошло 28 сентября 2018 года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в течение ближайшего года цены на проезд в столичном метро не возрастут.

Фото: Борислав Береза