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Факты / Украина

Метро в Киеве не подорожает в ближайший год – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в течение ближайшего года цены на проезд в столичном метро не возрастут.

Метро Києва

Киевская власть не планирует в ближайший год повышать стоимость проезда в метрополитене.

– В ближайший год не планируем. Мы очень надеемся, что гривна не упадет, но хочу напомнить, что проезд в киевском метро является одним из самых дешевых в мире, и это не секрет, – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Он также сказал, что для запуска метро на Троещину нужно несколько лет.

Напомним, с 1 ноября 2019 года в Киевском метрополитене будут действовать только карточки метро, ​​проездные, электронные билеты и банковские карточки.

Источник: Главком

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