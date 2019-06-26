Мэр Киева подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича.

Кличко пообещал обжаловать решение об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича.

– Реванша не будет! Мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина, – написал Кличко.

Мэр украинской столицы также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

– На следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов, – добавил Кличко.

7 июля 2016 года Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект им.Степана Бандеры. За это решение проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании депутатов столичного горсовета, против не высказался никто.

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25 июля Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Смотрите в видео: Мэр Киева подаст апелляцию на решение о переименовании Московского проспекта и генерала Ватутина

Напомним, Киевский городской совет согласовал переименование шести улиц города.