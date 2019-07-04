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Факты / Украина

Война на Донбассе: пять украинских военных ранены

Пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, вследствие чего пять украинских военных получили ранения.

Война на Донбассе: пять украинских военных ранены

Пять украинских военных получили ранения в результате 29 обстрелов на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики 13 раз  нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север 16 раз велись обстрелы позиций ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 1 июля вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, в результате чего погиб медик.

Источник: ООС

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