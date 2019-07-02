1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ погибли, еще двое ранены.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия;

трижды рядом Авдеевки – из минометов калибра 120 мм;

неподалеку Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

неподалеку Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем; три раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов;

окраине Лебединского – с 120 мм миномета;

неподалеку Опытного – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Песками – из подствольного гранатомета;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

вблизи Новоалександровки – с миномета калибра 120 мм;

три раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов;

район населенного пункта Зайцево – с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

дважды около Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом населенного пункта Новгородское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.