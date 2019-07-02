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Факты / Украина / Общество

Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ – есть погибшие

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ погибли, еще двое ранены.

Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ – есть погибшие

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • пять раз вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия;
  • трижды рядом Авдеевки – из минометов калибра 120 мм;
    неподалеку Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;
  • три раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и автоматических гранатометов;
  • окраине Лебединского – с 120 мм миномета;
  • неподалеку Опытного – из крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Песками – из подствольного гранатомета;

Читайте: Разведение сил в Станице Луганской завершен – ОБСЕ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

  • вблизи Новоалександровки – с миномета калибра 120 мм;
  • три раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов;
  • район населенного пункта Зайцево – с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
  • дважды около Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотошковское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • рядом населенного пункта Новгородское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.

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