Министерство юстиции начало информировать граждан о том, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.
Министерство юстиции запустило информационную кампанию Я имею право на честную платежку. Отныне потребителей информируют, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.
Министр юстиции Павел Петренко отметил, что министерством разработан алгоритм действий для потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят защитить свои права в случае, если органы местного самоуправления не выполняют решения правительства.
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Если орган местного самоуправления не пересчитал тарифы, нужно:
- позвонить на правительственную горячую линию или направить обращение на адрес правительства, сообщив о бездеятельности власти на местах;
- обратиться в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства;
- обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление.
Все образцы документов для перечисления цены размещены на сайте Минюста.
Напомним, ранее Минюст запустил онлайн-калькулятор.
Источник: Министерство юстиции