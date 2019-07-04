Министерство юстиции начало информировать граждан о том, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.

Министерство юстиции запустило информационную кампанию Я имею право на честную платежку. Отныне потребителей информируют, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что министерством разработан алгоритм действий для потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят защитить свои права в случае, если органы местного самоуправления не выполняют решения правительства.

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Если орган местного самоуправления не пересчитал тарифы, нужно:

позвонить на правительственную горячую линию или направить обращение на адрес правительства, сообщив о бездеятельности власти на местах;

обратиться в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства;

обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление.

Все образцы документов для перечисления цены размещены на сайте Минюста.

Напомним, ранее Минюст запустил онлайн-калькулятор.

Источник: Министерство юстиции