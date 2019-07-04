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Факты / Украина / Общество

Как добиться перерасчета за нечестную платежку

Министерство юстиции начало информировать граждан о том, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.

Как добиться перерасчета за нечестную платежку

Министерство юстиции запустило информационную кампанию Я имею право на честную платежку. Отныне потребителей информируют, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что министерством разработан алгоритм действий для потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят защитить свои права в случае, если органы местного самоуправления не выполняют решения правительства.

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Если орган местного самоуправления не пересчитал тарифы, нужно:

  • позвонить на правительственную горячую линию или направить обращение на адрес правительства, сообщив о бездеятельности власти на местах;
  • обратиться в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства;
  • обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление.

Все образцы документов для перечисления цены размещены на сайте Минюста.

Напомним, ранее Минюст запустил онлайн-калькулятор.

Источник: Министерство юстиции

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